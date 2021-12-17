Aydın'da hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aydın'da hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'da hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 5 şüpheli tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Her iki ilçede çeşitli hırsızlık olaylarına karışanların yakalanması için çalışma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D. (19), O.Y (24), H.A. (22), C.A. (22) ve H.Y'yi (27) yakaladı.

İ.D. O.Y. H.A. ve C.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.Y. de işlemlerinin ardından Aydın Adliyesinde sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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