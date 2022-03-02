Aydın'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İNCİRLİOVA, AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş ve Hürriyet mahallelerinde ev ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.E. (20) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir iş yerine gelen zanlının çevreyi gözettikten sonra dolapları kontrol ettiği görülüyor.