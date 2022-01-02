Evden iki kez hırsızlık yaptıktan sonra evi yakan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evden iki kez hırsızlık yaptıktan sonra evi yakan şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

Yenikent Mahallesi'nde dün sabah bir evden televizyon çalan şüpheli, evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluştu. Bugün de aynı eve gelen şüpheli, evde bulduğu cep telefonu çalarak kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan ve park halindeki araçların lastiklerini kestiği belirlenen F.O. olduğunu tespit etti.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen F.O. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Evden iki kez hırsızlık yaptıktan sonra evi yakan şüpheli yakalandı

Evden iki kez hırsızlık yaptıktan sonra evi yakan şüpheli yakalandı

Evden iki kez hırsızlık yaptıktan sonra evi yakan şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

Son dakika haber | Buca'da şüpheli ölüm

 Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title