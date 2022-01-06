Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde hemzemin geçitte bariyeri aşarak hareket halindeki trene çarpan kamyonun sürücüsü Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.

DENİZLİ (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde hemzemin geçitte bariyeri aşarak hareket halindeki trene çarpan kamyonun sürücüsü

Aydın'dan Söke yönüne giden Mehmet T'nin kullandığı 35 ASD 209 plakalı kamyon, hemzemin geçit üzerinde kapalı durumdaki bariyeri aşarak Söke- Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı.

Kazada yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Hemzemin geçitte trene çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title