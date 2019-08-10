Aydın'da helikopterli trafik denetimi

10.08.2019 23:58

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Vali Köşger ve Korgeneral Çitil, Kurban Bayramı dolayısıyla turizm bölgelerine yoğun geçişlerin olduğu Aydın- Muğla ve Aydın-Denizli kara yollarını helikopterle kontrol etti.

Daha sonra Nazilli ilçe girişindeki polis kontrol noktasını denetleyen protokol üyeleri, tatile çıkan sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Köşger, ayrıca çocuklara, ebeveynlerinin kural ihlallerini takip etmeleri amacıyla sürücü seyahat karnesi verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde yollarda 2 binden fazla jandarma ve polisin görev aldığını söyledi.

Amaçlarının bayram yoğunluğunda gerekli trafik tedbirlerini sağlamak olduğunu söyleyen Köşger, "Trafik genel itibarıyla akıcı, Söke tarafında yoğunlukla birlikte arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Burada da vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, onları uyarmak bağlamında, 'Kemeriniz ses getirsin.' diyoruz. İçişleri Bakanlığımızın böyle bir kampanyası var. Özellikle kemer takıp takmadıklarını kontrol ediyoruz." dedi.

Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı sürücülere seyahatleri süresince mola vermeleri gerektiğini aktaran Köşger, bu konuda farklı noktalardaki görevlilerin de sürücüleri uyardığını ifade etti.

Denetime, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bünyamin Daşdemir de katıldı.

Kaynak: AA