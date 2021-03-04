Aydın'da hedef "sarıdan maviye dönmek"
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Aydın'da hedef "sarıdan maviye dönmek"

04.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:00
Aydın'da hedef

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasında sarı olarak belirlenen orta riskli iller arasında yer alan kenti mavi ile tanımlanan düşük riske taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasında sarı olarak belirlenen orta riskli iller arasında yer alan kenti mavi ile tanımlanan düşük riske taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlattığı "dinamik denetim süreci", Aydın'da başladı.

Efeler ilçesi Sevgi Yolu'nda yapılan denetimlere katılan Vali Hüseyin Aksoy, vatandaş ve esnafa salgın kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Aksoy, Kovid-19 haritasında kentin "sarı" renkte olduğunu, bunu daha ileri taşımak zorunda olduklarını söyledi.

İşletmelerin açılmasının Aydın için önemli olduğunu aktaran Aksoy, "Bu noktada Aydın halkının ve işletmelerimizin duyarlı olması, konulan kurallara herkesin uyması önem taşımaktadır. Temennimiz, bunu hep birlikte başarmaktır. Hedefimiz sarıdan maviye dönmek." dedi.

Denetimlerde Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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