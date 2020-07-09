Aydın'da Haziran ayında 5 adet tüketici şikayeti değerlendirildi Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine Haziran ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetim ve denetimlerine Haziran ayında da yoğun bir şekilde devam edildi.

Aydın'da Haziran ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 5 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 4'ü ayıplı mal ve hizmetlerden 1'er adet mobilya, bilgisayar, cam balkon ve kamyonet ile 1'i mesafeli sözleşme şikayetlerinden oluştu.

İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca Haziran ayı içinde 17 Haziran 2020 ve 24 Haziran 2020 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4'ü tüketici lehine, 2'si tüketici aleyhine, 1' yetkisizlik ve 1'i uzlaşma olmak üzere toplam 10 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 6 bilirkişi ataması yapıldı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Aydın ili Efeler, Kuşadası, Nazilli, Söke ve Germencik İlçelerinde; 18 iş yerinde 38 üründe fiyat etiketi, garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu, ve haksız fiyat artışı ve diğer tüketici şikayeti (CİMER) konularında denetlenerek bu kapsamdan 1 iş yerine aynı kanunun 54/1 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 415 TL ve 6563 sayılı kanun kapsamında 5 iş yeri/kişiye 11 bin 589 TL olmak üzere toplamda 12 bin 4 TL idari para cezaları uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA