Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın il genelinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor.

AYDIN (İHA) - Aydın il genelinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Güvenilir hayvansal gıdaya ulaşmanın ve halk sağlığının temin edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrol programı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler ile yardımcı sağlık personeli tarafından sonbahar şap aşılama kampanyasının yanı sıra LSD, PPR, kuduz ve brusella aşılama çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar ile kediler ve köpeklerin kimliklendirme çalışmaları, hayvan nakil işlemleri ile ilgili yol kontrolleri, mezbaha ve hayvan pazarları denetimleri, kanatlı hayvan üretim tesisleri ile su ürünleri işleme tesis denetimleri, hayvancılık desteklemelerine esas işletme kontrolleri ve çiftçi eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. - AYDIN

Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın'da hayvancılık destekleme tespitleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları sürüyor

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