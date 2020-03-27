Aydın'da hayvan hırsızlığı zanlıları yakalandı
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
27.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:58
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereli Mahallesinden 5, Doğanyurt Mahallesinden ise 12 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hayvanları çalan şüphelilere yönelik çalışmanın ardından düzenlenen operasyon sonucu M.O, Y.İ, B.A ve İ.A'yı gözaltına aldı.
Jandarma, hayvanlardan 15'ini bulup sahiplerine teslim etti.
Kaynak: AA