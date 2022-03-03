Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor - Haberler

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Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik güvenliği kapsamında gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik güvenliği kapsamında gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Özellikle yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde sürücülerin yaya önceliği başta olmak üzere trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hava destekli denetimlerde ayrıca emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri de denetlenirken, denetimlerin il genelinde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

Aydın'da hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Trafik Denetleme, Efeler, Drone, Aydın, Yerel, Haberler

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