Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otomobiliyle hatalı sollama yapıp, TIR'a çarpan Ali Bulan (67) yaşamını yitirdi, aracındaki Tevfik Cin (63) ise yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otomobiliyle hatalı sollama yapıp, TIR'a çarpan Ali Bulan (67) yaşamını yitirdi, aracındaki Tevfik Cin (63) ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Ortaklar Mahallesi D- 550 yolunda meydana geldi. İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne giden Ali Bulan, kullandığı 09 AEK 500 plakalı otomobille aynı yöndeki aracı sollamak istedi. Bulan'ın, yolun çalışma nedeniyle tek şeride düşürüldüğünü fark etmemesiyle sollama sırasında kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen Bahri Simgar (51) yönetimindeki 09 AEN 292 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Bulan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Tevfik Cin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Ali Bulan'ın cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'da 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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