Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.
Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik 250 polisle belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.