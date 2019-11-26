Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı - Haber

Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

26.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:40
Aydın'da hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı

'da aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı.

ekipleri, aranan şahıslara yönelik 250 polisle belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 32 kişi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et