Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ zanlısı tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan emekli öğretmen A.G'nin Yenipazar ilçesi Karaçakal Mahallesi'ndeki bağ evinde olduğunu belirlemesi üzerine operasyon başlattı.

Yakalanan ve hakkında 7 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.