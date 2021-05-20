Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kirazlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C. (37) yakalandı.
C.C, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun