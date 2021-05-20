Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kirazlı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C. (37) yakalandı.

C.C, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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