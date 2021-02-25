Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
25.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:33
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle'de bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda S.Ç. yakalandı. S.Ç, adliyedeki işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun