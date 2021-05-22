Aydın'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 17 ayrı hırsızlık suçundan aranan A.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı.
Çalışma sonucu yakalanan A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez