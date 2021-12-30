Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'da hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda ateş yakıldığını fark etti. Bölgeye giden ekipler, çalıntı olduğu değerlendirilen kabloların T.B. ve O.B. tarafından yakıldığını belirledi.

Yakalanan zanlılardan T.B. hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

Meteoroloji'den 8 ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı! Sel ve su baskınları bekleniyor

 Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti

Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title