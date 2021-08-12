Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Üzerinde sahte kimlik bulunan kişinin, dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O (25) olduğu anlaşıldı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Muslera Metin Oktay Caner Erkin Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:57:04. #1.15#

title