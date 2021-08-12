Aydın'da hakkında 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Üzerinde sahte kimlik bulunan kişinin, dolandırıcılık suçlarından 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O (25) olduğu anlaşıldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol