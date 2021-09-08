Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalanan, "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "yağma" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yakalanan, "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "yağma" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla Ergün B. (27) hakkında şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Ergün B'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Aydın-İzmir karayolunda motosikletiyle seyrettiği sırada yakaladı.

İşlemleri için emniyete getirilen şüphelinin benzer suçları Manisa'nın Salihli ilçesi ile İzmir'in Foça ilçesinde de işlediği belirlendi.

"Şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" ve "yağma" suçlarından hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ergün B. sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
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