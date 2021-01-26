Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

26.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:31

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan yakalama kararı bulunan hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argavlı Mahallesi'nde, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada ve sürücünün üst aramasında, farklı kişiler adına düzenlenmiş 2 kimlik kartı bulundu.

Gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kişinin, parmak izi araştırmasıyla Ramazan İ. (55) olduğu tespit edildi. Ramazan İ. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 34 suçtan da yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı
Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Seçil Gür Sezen Aksu Demet Akalın Neslihan Atagül
Spor Caner Erkin Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:31:20. #1.16#
title