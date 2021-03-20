Aydın'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

20.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:56
Aydın'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21 dosyadan aranması bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21 dosyadan aranması bulunan bir şüpheli polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçlu ve suçluları yakalamaya yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Adana Asliye Ceza Mahkemesince, 21 dosyada dolandırıcılık suçundan araması bulunan H.Y'nin Hacifeyzullah Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hakkında 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, operasyonla yakalandı.

H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 23:11:54. #1.14#
title