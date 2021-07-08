Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Bağarası Jandarma Karakolu ekipleri, devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede Ü.K'nin hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Ü.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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