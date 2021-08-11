Aydın'da hakim ve savcı adaylarına adli görüşme odaları eğitimi verildi
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Aydın'da hakim ve savcı adaylarına adli görüşme odaları eğitimi verildi

Aydın'da hakim ve savcı adaylarına adli görüşme odaları eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da hakim ve savcı adaylarına "adli görüşme odalar" eğitimi verildi.

Aydın'da hakim ve savcı adaylarına "adli görüşme odalar" eğitimi verildi.

Eğitime, Aydın Adliyesinde stajlarına devam eden 24 ve 25'ci dönem adli yargı hakim savcı adayları katıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hakim ve savcı adaylarının staj verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması projesi" ile "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün Adli Görüşme Odaları Uygulamaları Farkındalık Eğitimi Programı" kapsamında proje koordinatörü Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Rıza Akkeyik tarafından verilen eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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