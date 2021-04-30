Aydın'da Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı
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Aydın'da Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı

Aydın'da Hak-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Aydın'da Hak-İş üyeleri basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Aydın'da Hak-İş üyeleri basın açıklaması yaptı.

Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen Hak-İş üyesi bir grup, "1 Mayıs. Bugünler de geçecek, meydanlar yine dolacak" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Hak-İş Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Türkiye'nin emekçileri olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alanlarda olduklarını söyledi.

Hak-İş'in 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için her yerde olduğuna dikkati çeken Şahin, "1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi ve sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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