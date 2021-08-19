Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.A.K'nin (80) kullandığı 45 ZH 960 plakalı traktör, Aydın-İzmir kara yolu Neşetiye Mahallesi geçişinde K.Ö. (27) idaresindeki 09 AAH 053 plakalı hafif ticari araçla çapıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle traktörün kasasında bulunan N.A. (75) ile F.K. (81) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg
Magazin Berkay Kibariye Hande Erçel Hande Yener
Spor Muslera Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:52:37. #1.15#

title