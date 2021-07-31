Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir kara yolu Kazakkahvesi mevkisinde Dilruba A. idaresindeki ticari araç devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ali Ş, Aleyna Ş, Bengüsu Ş. ve Ayşe Ş. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
Yangın önlemleri için İstanbul dahil 18 kentte ormanlara giriş yasaklandı
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Biogaz enerji tesisinde yangın ve patlama; alevler gökyüzüne yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 02:43:29. #1.14#

title