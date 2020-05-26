Aydın'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Aydın'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
26.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:04
Aydın'da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kavşit Mahallesi'nden Çine istikametine giden Ali Yıldız idaresindeki 48 R 7940 plakalı hafif ticari araç, Dutluoluk Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
Sürücü ile Metin Çetin, taklalar atan araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Çine Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA