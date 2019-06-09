Aydın'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kavşit Mahallesi'nde Çine istikametine giden İsmail Akdam (66) idaresindeki 09 LC 688 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Güler Akdam, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Demet Akalın, kendisine mesaj atmış gibi Photoshop yapan takipçisine ateş püskürdü: Namusumla oynatmam