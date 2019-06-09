Aydın'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Aydın'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Aydın'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kavşit Mahallesi'nde Çine istikametine giden İsmail Akdam (66) idaresindeki 09 LC 688 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Güler Akdam, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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