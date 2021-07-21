Aydın'da haber alınamayan çiftçi tarlasında ölü bulundu
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Aydın'da haber alınamayan çiftçi tarlasında ölü bulundu

Aydın'da haber alınamayan çiftçi tarlasında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlasında ölü bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlasında ölü bulundu.

Nalbantlar Mahallesi'nde yaşayan ve mısır ekili tarlasını kontrole giden Murat Hopacı'dan (54) haber alamayan yakınları tarlaya gitti.

Hopacı'nın tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ambulans ekibinin yaptığı incelemede Hopacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hopacı'nın tarlasına domuz girmemesi için çektiği elektrikli teldeki akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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