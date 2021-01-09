Aydın'da güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
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Aydın'da güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

09.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:50
Aydın'da güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, mesai saatinde işe gitmeyen Alkan Savur'a arkadaşları telefonla ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla evine girilen Savur'un cansız bedenine ulaşıldı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Savur'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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