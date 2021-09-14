"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında eğitim verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında okullarda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği personelince Ömerbeyli ve Bozköy İlköğretim okullarında öğrencilerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi konusunda eğitimler verildi.

Proje kapsamında kadın öğretmen ve personele KADES uygulaması tanıtılarak, öğrencilere "tanımadığınız insanların dediklerini yapmayın, bu konuda dikkatli olun" şeklinde uyarılar yapıldı.

Öğrencilere balon, kitap, kırtasiye malzemeleri ve jandarma şapkalarının da hediye edildiği etkinlikte ekipler çocuklarla oyun oynayarak vakit geçirdiler.