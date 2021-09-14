'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında eğitim verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında eğitim verildi

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında okullarda eğitim verildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında okullarda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği personelince Ömerbeyli ve Bozköy İlköğretim okullarında öğrencilerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi konusunda eğitimler verildi.

Proje kapsamında kadın öğretmen ve personele KADES uygulaması tanıtılarak, öğrencilere "tanımadığınız insanların dediklerini yapmayın, bu konuda dikkatli olun" şeklinde uyarılar yapıldı.

Öğrencilere balon, kitap, kırtasiye malzemeleri ve jandarma şapkalarının da hediye edildiği etkinlikte ekipler çocuklarla oyun oynayarak vakit geçirdiler.

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında eğitim verildi

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İbrahim Altay Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında eğitim verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:14:48. #1.17#