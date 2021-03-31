Aydın'da görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı

Aydın'da görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldıAltı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile kentteki özel bir kişisel gelişim kursu işbirliğiyle görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı.

Aydın'da görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile kentteki özel bir kişisel gelişim kursu işbirliğiyle görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı.

Kursta görme engelli bireyler, Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın eşliğinde kilden çeşitli meyveler ile kentin simgelerinden Tralleis Antik Kentinin ayakta kalan yapısı Üçgözler'i yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Bayram Özen, görme engelli ressam Eşref Armağan'ı kendilerine örnek aldıklarını söyledi.

Kursta yeteneklerini sergilediklerini aktaran Özen, "Eğitimlerle görme engelli ressam ve heykeltıraşın olabileceğini yeteneklerimizi gözler önüne sermek istiyoruz. Hocamız bizlere vermiş olduğu maketlere dokunarak yapıyoruz. Aydın'a gelen bir görme engelliyi mesela tarihi bir alana götürüp ne kadar anlatırsanız anlatın bir şey kafasında şekillenmez. Ama bir tane makete dokunsa o yapı kafasında şekillenir ve her şeyi anlar." dedi.

Akın ise üç boyutlu materyallerle görme engelli bireylerin hayal güçlerini resme, seramiğe ve heykele yansıttıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun