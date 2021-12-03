Aydın'da görme engelliler Afrodisias Antik Kenti'ni gezdi

AYDIN (AA) - Aydın'da görme engelliler için Afrodisias Antik Kenti'nde etkinlik düzenlendi.

Aydın Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Afrodisias Antik Kenti'ni ve müzesini gezdi.

Burada konuşma yapan dernek başkanı Bayram Özen, engelli bireylerin ihtiyaçlarının önemine dikkati çekti.

Dernek üyeleri burada kil atölyesinde çeşitli kabartmalar yaptı.

Atölye çalışmalarına katılan ve gözlerini kapatarak kapalı el işi yapan Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay daha sonra görme engelli bireylerle sohbet etti.

Müze Müdürü Tenzile Uysal, katılımcılara teşekkür belgesi verdi.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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