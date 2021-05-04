Aydın'da gölete düşen çocuk boğuldu
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Aydın'da gölete düşen çocuk boğuldu

Aydın'da gölete düşen çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde gölete düşen çocuk boğuldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde gölete düşen çocuk boğuldu.

İbrahimkavağı Mahallesi Çuhalar mevkisinde incir bahçesinde çalışan Erden ve Şadiye Kuyucu'nun oğlu Mevlüt Can Kuyucu (3), oyun oynadığı sırada bahçenin yanındaki sulama göletine düştü.

Ailesinin göletten çıkardığı çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mevlüt Can Kuyucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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