Aydın'da glutensiz aşureye yoğun ilgi

20.09.2019 11:50

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de muharrem ayında dağıtılan aşurelerde çölyaklılar unutulmadı. Buğdayı tüketemeyen çölyaklılar için özel hazırlanan aşure Atatürk Kent Meydanı'nda dağıtıldı.



Kepekli pirinç kullanılan aşure için uzun kuyruk oluşurken, çölyaklılar kendilerini unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, Aydın'ın çeşitli ilçelerinden çölyaklıların Aydın'a aşure yemeye geldiğini belirterek; "Bu sene de Özlem Başkanımız hassasiyet gösterdi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel nimetlerden çölyak hastaları her zaman faydalanamıyor. Başkanımız ramazan ayında glutensiz iftar vermişti, bugün de glutensiz aşure dağıtımı yaparak çölyaklıların gönlünü bir kez daha fethetti. Herkes çok mutlu ve böyle küçük şeyler insanları mutlu etmeye yetiyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA