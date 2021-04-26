Aydın'da gişelerde aracıyla önüne geçtiği otomobilin bariyere çarpmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı
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Aydın'da gişelerde aracıyla önüne geçtiği otomobilin bariyere çarpmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

Aydın'da gişelerde aracıyla önüne geçtiği otomobilin bariyere çarpmasına neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde aracıyla önüne geçtiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, hakim karşısına çıktı.

Aydın-İzmir Otoyolu gişelerinde aracıyla önüne geçtiği otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü, hakim karşısına çıktı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kazada yaralanan Davut Özkan ve Mehmet Ovacıklı ile ölenlerin yakınları ve avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Onur Bengi, beton bariyere çarpan aracı görmediğini, bu nedenle yoluna devam ettiğini öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik delillerin toplanması için duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Kazada ölen sürücü Ali İlkimen'in kızı Sema İlkimen, duruşma sonrası gazetecilere, "Sanık 'Kazayı görmedim, duymadım.' diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Pişman olduğunu söylüyor ama pişmanlığının şu anda bir önemi yok. Çünkü ben pişmanlığı o an görmek isterdim. Kazadaki o sesi duymaması mümkün değil. İnanıyorum ki adalet yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Denizli'den İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, 5 Şubat'ta Aydın-İzmir Otoyolu girişindeki gişenin beton bariyerine çarpmış, sürücü ile araçta bulunan Havva Ovacıklı ölmüş, Davut Özkan ile Mehmet Ovacıklı yaralanmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobilin beton bariyere çarpmasına önüne geçen başka bir otomobilin neden olduğu görülmüş ve tutuklanan Onur Bengi hakkında "birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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