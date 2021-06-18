Aydın'da gıda zehirlenmesi geçirdiği belirten 24 işçi, taburcu edildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda zehirlenmesi belirtisi gösteren ve dün gece müşahede altına alınan 24 işçi, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde gıda zehirlenmesi belirtisi gösteren ve dün gece müşahede altına alınan 24 işçi, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.
Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir zeytin işleme fabrikasında çalışan 24 işçi, akşam yemeğinin ardından fenalaştı. İşçiler, Söke ve Aydın'daki hastanelere götürüldü.
Gıda zehirlenmesi geçirdiği tahmin edilen işçiler, tedavi altına alındı. Geceyi hastanede geçiren işçiler, tedavinin ardından taburcu edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işçilerin, akşam yemeklerinden numune aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık