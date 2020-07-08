Aydın'da gıda toptancı deposunda yangın
Aydın'ın Çine ilçesinde bir gıda toptancı deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
08.07.2020 03:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 03:56
Aydın'ın Çine ilçesinde bir gıda toptancı deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karakollar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir firmaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Kaynak: AA