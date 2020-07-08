Aydın'da gıda toptancı deposunda yangın Aydın'ın Çine ilçesinde bir gıda toptancı deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir gıda toptancı deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karakollar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir firmaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Kaynak: AA