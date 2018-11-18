Aydın'da Gezi Otobüsüne Ceza

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kontrolünde, ortaokul öğrencilerini geziye gören otobüsün araç muayenesinin geçmiş olması ve emniyet kemerlerinin eksik olmasından dolayı geçişine izin verilmedi.

Ortaokul öğrencilerini geziye götüren E.P'nin kullandığı 09 DN 660 plakalı otobüsü, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erbeyli mevkisindeki yol kontrolünde durduruldu.

Yapılan kontrollerde aracın muayenesinin geçmiş olduğu ve emniyet kemerlerinin eksik olduğu belirlendi.

Araç muayenesinin geciktiğinden dolayı 835 lira para cezasının kesildiği ve aracın geçişine izin verilmediği, firmanın da başka bir otobüs bulamadığı için gezinin de ertelendiği öğrenildi.