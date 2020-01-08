Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü
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Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

08.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:34
Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü

'ın ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, Yağcılar Mahallesi'nde bir firmaya ait su dolum tesisinin önünde, geri manevra yaptığı sırada tesiste görevli 'a (61) çarptı.

Çalışanların vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Tan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çeker, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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