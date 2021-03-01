Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Söke ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

Söke Sanayi Sitesinde Seyfettin Karaca'ya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye müdahale etti.

Depodaki atık malzemelerin bazıları kepçe yardımıyla depodan çıkarıldı.

Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez