Aydın'da Gençler Dart Turnuvası sona erdi

FIRAT, MALATYA (İHA) - Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu Okullar Arası Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okullar Arası Dart Turnuvası'nda genç erkekler ve kızlarda Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Şampiyon oldu.

Aydın il genelinde düzenlenen ve İncirliova Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcular oklarını en yüksek sayıya atmak için birbirleriyle yarıştı. Gençler erkek ve kız kategorilerinde yarışan sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda genç erkekler ve kızlar kategorilerinde Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi Şampiyon oldu. Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren takımları tebrik etti. - AYDIN