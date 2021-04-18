Aydın'da gelinini tüfekle yaralayan 84 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
Aydın'ın Germencik ilçesinde arsa meselesi nedeniyle tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaralayan 84 yaşındaki zanlı, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde arsa meselesi nedeniyle tartıştığı gelinini av tüfeğiyle yaralayan 84 yaşındaki zanlı, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Mahalle'de gelini F.K'yi (58) silahla yaralayan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlının sulh ceza hakimliğince yaş durumu göz önüne alınarak "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verildi.
Öte yandan F.K'nin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yeni Mahalle Bahçıvan Caddesi'nde dün B.K. ile gelini F.K. (58) arasında arsa anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıkmış, büyüyen tartışma sırasında B.K, gelini F.K'ye av tüfeğiyle ateş etmişti. Başından yaralanan F.K. hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık