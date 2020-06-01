Aydın'da geçen yıl meydana gelen kazalarda 107 kişi öldü
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Aydın'da geçen yıl meydana gelen kazalarda 107 kişi öldü

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılında meydana gelen kazaların sayısı 2018'e göre yüzde 1.9 azalırken, kazalarda 107 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da geçen yıl meydana gelen kazalarda 107 kişi öldü
01.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:27

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 2019 yılında meydana gelen kazaların sayısı 2018'e göre yüzde 1.9 azalırken, kazalarda 107 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; 2019 yılında Aydın'da meydana gelen trafik kazalarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 13 bin 866 oldu. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 73,5'ini oluşturan 10 bin 185 adedi) maddi hasarlı kaza olurken, yüzde 26,5'ini oluşturan 3 bin 681 adet kazası ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Maddi hasarlı trafik kazalarının sayısı yüzde 1,8 azalırken, ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının sayısı da yüzde 2 azaldı.

Türkiye genelinde ise 2019 yılında meydana gelen 1 milyon 168 bin 144 trafik kazasının yüzde 85,0'ini oluşturan 993 bin 248 adedi maddi hasarlı kaza olurken yüzde 15'ini oluşturan 174 bin 896 adedi ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı azaldı

2019 yılında Aydın'da, trafik kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,6 azalarak 107 kişi oldu. Bu trafik kazalarında yaralananların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 4,1 azalarak 5 bin 410 oldu.

Aydın'da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 48,6'sı 52 kişi kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 51,4'ü 55 kiş) kaza sonrası gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2019 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 5 bin 473 ölümün yüzde 46,1'i 2 bin 524 kişi, kaza yerinde gerçekleşirken; yüzde 53,9'u 2 bin 949 kişi kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında 283 bin 234 kişi yaralandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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