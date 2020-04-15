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Türkiye, Aydın, Ekonomi

Aydın'da geçen ay 2511 konut satıldı

Aydın'da, konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artarak 2 bin 511 oldu.

15.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:21
Aydın'da geçen ay 2511 konut satıldı

Aydın'da, konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artarak 2 bin 511 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde konut satışları yüzde 11,7 arttı.

Aydın'da konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 oranında artarak 2 bin 511 oldu. Bu satışların 532'si ilk satış, 1 979'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3'lük payla 10. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 74,6 arttı

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 oranında artış göstererek 868 oldu. 868 ipotekli satışın 179'u ilk satış, 689'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 43 bin 329 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 34,6 olarak gerçekleşti.

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 oranında azalış göstererek bin 643 oldu. Bu satışların 353'ü ilk satış, bin 290'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 65 bin 341 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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