Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı
30.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:14
Aydın'da silahlı gasp suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yakalandı.
Aydın'da silahlı gasp suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yakalandı.
Dilek Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahallede yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine A.D.'yi (53) durdurdu.
Yapılan sorgulamada A.D. hakkında Aydın'da işlenen silahlı gasp olayıyla ilgili 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Zanlı, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram