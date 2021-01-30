Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı

30.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:14
Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı

Aydın'da silahlı gasp suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yakalandı.

Aydın'da silahlı gasp suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yakalandı.

Dilek Mahallesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahallede yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine A.D.'yi (53) durdurdu.

Yapılan sorgulamada A.D. hakkında Aydın'da işlenen silahlı gasp olayıyla ilgili 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Cemal Hünal Feyza Aktan
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da gasp suçlamasıyla aranan kişi Manisa'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:15:32. #1.15#
title