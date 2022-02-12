Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da gasp iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Aydın'da bir kişiyi gasbettikleri suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (AA) - Aydın'da bir kişiyi gasbettikleri suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Parkı'nda bir kişinin gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin E.G. (18), Y.K. (19) ve H.T. (24) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Öte yandan H.T'nin hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada cep telefonu, 900 lira ile kesici alet ele geçirildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Aydın, Güncel, Haberler

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