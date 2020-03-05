Aydın'da fuhuş operasyonu: 6'sı trans birey 11 gözaltı (2)

05.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:08

TRANS BİREYLERDEN 2'SİNDE HIV VE FRENGİ VARMIŞ

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüphelilere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u, adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen 4'ü trans birey 9 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheliler arasındaki trans bireylerden birinde HIV virüsüne diğerinde ise frengi hastalığına rastlanıldığı belirtildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: DHA