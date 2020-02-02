Aydın'da fıstık ağacından düşen kişi yaralandı
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Aydın'da fıstık ağacından düşen kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde fıstık ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

02.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:30
Aydın'da fıstık ağacından düşen kişi yaralandı

'ın ilçesinde fıstık ağacından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Madran Dağında Mehmet Çatalkaya (40), fıstık toplamak için ağaca çıktı. Bastığı dal kırılan Çatalkaya, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.


Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralan Çatalkaya'yı Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çatalkaya'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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