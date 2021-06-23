Aydın'da fırtına hasarları devam ediyor

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Köşk ilçesinde de hasara neden oldu.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Köşk ilçesinde de hasara neden oldu.

Köşk ilçesinde akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına yaşandı. Bir anda başlayan yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Çarşı Mahallesinde bulunan Ayla Vural Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Bu sırada okulun çatısı altında kimsenin kalmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı